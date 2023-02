Ristrutturazione del “Ceravolo”, Noto: «Risorse utili per interventi importanti»

Il commento

CATANZARO «La notizia relativa al finanziamento che la Regione ha reperito per la ristrutturazione dello stadio “Ceravolo” ci soddisfa. Ringraziamo, per questo, il presidente Roberto Occhiuto e il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, che si è prodigato per raggiungere questo importante risultato». Lo afferma, in una nota, il presidente dell'”Us Catanzaro 1929″, Floriano Noto. «La cifra oggetto del finanziamento, 9 milioni di euro – aggiunge – consente di realizzare una serie di interventi strutturali che, in caso di salto di categoria, permetteranno alla nostra squadra di giocare, senza alcun problema, le partite casalinghe nello storico impianto».

«Ciò che chiediamo ora all’Amministrazione comunale di Catanzaro – dice ancora il presidente Noto – è di essere coinvolti nel programma di riqualificazione che sarà messo in atto. Questo perché vorremmo evitare ciò che è successo nel recente passato quando, nonostante l’impiego di notevoli risorse economiche, non sono stati realizzati quegli interventi utili a rendere la struttura moderna e funzionale. Conoscendo la sensibilità del sindaco, Nicola Fiorita, sono certo, intanto, che non perderà tempo nell’espletare l’iter burocratico con la Regione e, una volta definito il tutto, ci convocherà per lavorare insieme ad un progetto che regali finalmente uno stadio degno di un capoluogo di regione».