la tragedia

REGGIO CALABRIA Un giovane di 20 anni originario di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, ha perso la vita nel pomeriggio di venerdì mentre si trovava sul suo terreno agricolo. Da quanto si è appreso, la vittima stava tagliando un albero quando è stato travolto dal tronco, restando schiacciato dal peso. Per il giovane non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.