Spacca il vetro di un’auto per rubare una borsa, 31enne arrestato a Catanzaro

l’intervento

CATANZARO Nel primo pomeriggio dell’8 febbraio 2023, i carabinieri della Sezione radiomobile durante un servizio di controllo del territorio hanno arrestato un 31enne per il reato di furto aggravato. I militari operanti notavano l’uomo infrangere il vetro di una macchina di proprietà di una 40enne. Immediatamente dopo aver rotto il vetro dell’autovettura, l’uomo ha asportato la borsa della donna e si è dato precipitosamente alla fuga. A seguito di un breve inseguimento i carabinieri hanno tratto in arresto il presunto autore del furto. L’arrestato a seguito delle formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.