Raddoppio galleria Santomarco, Orrico: «È opera strategica»

L’appello

PAOLA «La nuova linea ferroviaria di AV/AC Salerno-Reggio Calabria che, nella tratta Cosenza-Paola/San Lucido, vedrà il raddoppio della galleria Santomarco è un’opera strategica per il territorio che merita tutti i dovuti approfondimenti». Lo afferma in una nota la deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico.

«È ovviamente necessario – dice Orrico – implementare le infrastrutture calabresi in modo da sostenere cittadini, servizi, tessuto produttivo e connettere la nostra terra di più e meglio con il resto del Paese. Questo, però, non significa che le opere si debbano ribaltare sulla salute delle persone e sull’ambiente circostante, né che debba venire meno il coinvolgimento delle comunità e delle istituzioni locali».

«Il progetto presentato da Rfi – afferma ancora la deputata pentastellata – riguarda un intervento importante che, dal punto di vista dell’impatto ambientale, deve essere adeguatamente soppesato sgombrando ogni dubbio sulla presenza di agenti inquinanti e cancerogeni derivanti dai lavori sul sito, come l’amianto ed i metalli pesanti, e la possibilità che una parte di questi venga diffusa tramite la aerodispersione di particelle, potenzialmente contaminate, in una zona particolarmente ventilata».

«D’altronde – prosegue l’esponente 5 Stelle -, dal progetto della nuova tratta si evince la scelta di rinviare alla fase di gara le indagini geologiche sulla presenza di amianto naturale in galleria e lo studio sulle 5 faglie che attraversano un tracciato non facile considerati la dilatazione di tempi, oltre vent’anni, e costi nonché le difficoltà tecniche riscontrate con la realizzazione dell’attuale Santomarco».

«Mi auguro quindi – conclude Anna Laura Orrico – che non si facciano gli errori del passato maturati in Calabria, soprattutto nella realizzazione di opere invasive, e non si sacrifichino salute e ambiente dinanzi le opportunità economiche. Ecco perché ho presentato una interrogazione parlamentare al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ed a quello delle Infrastrutture e dei Trasporti per sollecitare gli approfondimenti del caso».