primarie Pd

COSENZA Domani venerdì 17 febbraio alle ore 11,30 la candidata alla segreteria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein sarà all’Università della Calabria per incontrare la comunità universitaria più grande della nostra regione. “Sarà un momento importante – riferisce una nota dei comitati per Elly Schlein – per discutere del futuro della Calabria, dei sogni e dei bisogni degli studenti e delle studentesse calabresi ma soprattutto di quali politiche mettere in campo per affermare un modello pubblico di istruzione universale ed inclusivo e quali rimedi applicare affinché le competenze maturate con sacrificio e studio nella nostra regione non si disperdano attraverso una emigrazione giovanile di massa verso l’estero e il resto del paese.

L’Unical rappresenta un modello positivo, come riconosciuto nelle più importanti rilevazioni statistiche nazionali ed internazionali, non solo per la sua vocazione di campus universitario e per la qualità della didattica ma anche perché al proprio interno sono maturate esperienze di imprese tra le più innovative nel panorama nazionale e fortemente orientate alla transizione digitale e verde. Sono tutti temi che ci appassionano, ci appartengono e che sicuramente saranno decisivi per la crescita resiliente e sostenibile dell’Italia. Elly Schlein – conclude la nota – ha voluto fortemente incontrare la comunità universitaria del campus di Arcavacata proprio per queste ragioni e per incoraggiare una partecipazione alle primarie del 26 febbraio prossimo dei nostri giovani affinché i loro sentimenti di giustizia, di solidarietà e di libertà possano trovare casa nel nuovo Partito Democratico che tutti insieme stiamo provando a costruire”.