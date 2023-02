Superbonus, Bruno Bossio ad Occhiuto: «Chieda la revoca del decreto»

L’appello

CATANZARO «Il blocco del superbonus da parte del Governo è una scelta irresponsabile. Lo stop alla cessione dei crediti genera forti danni sociali ed economici. Migliaia e migliaia di imprese vengono mandate sul lastrico e i loro lavoratori dipendenti rischiano il licenziamento». Ad affermarlo Enza Bruno Bossio, componente della direzione nazionale del Pd. «L’intera filiera del settore delle costruzioni – prosegue – viene condotta in una crisi irreversibile. Non si possono cambiare le regole mentre la partita è già in corso, mettendo oltretutto in discussione diritti acquisiti. Questa giravolta, oltre a rendere poco credibile il Governo, alza il tasso di inaffidabilità della pubblica amministrazione, perché appare come una prova di quanto possano apparire carta straccia leggi approvate dal Parlamento e provvedimenti emanati dal Governo stesso. È auspicabile che sia la contrattazione con le parti sociali che le iniziative che necessariamente dovranno essere assunte nel Parlamento e ad ogni livello istituzionale, possano consentire l’immediato ripristino di misure che diano certezze e garanzie sul pregresso e possano ragionevolmente razionalizzare la programmazione futura».

«A questo fine – aggiunge Bruno Bossio – sarebbe auspicabile che il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, assuma una iniziativa affinché la Conferenza delle Regioni possa chiedere la immediata revoca del decreto-beffa approvato ieri dal Consiglio dei Ministri».