Foibe, rinviato l’incontro con Eric Gobetti all’istituto Calabretta di Soverato

CATANZARO È stato rinviato, con data da riprogrammare, l’incontro con lo storico Eric Gobetti, autore del libro “E allora le foibe?”, programmato per domani, 21 febbraio, all’IIS “Guarasci Calabretta” di Soverato. La decisione è stata presa dall’Anpi, promotrice dell’incontro, secondo quanto ha reso noto la sezione soveratese dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia.

La sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti, la settimana scorsa, aveva sostenuto di trovare «gravissimo che sia stato organizzato un incontro con Eric Gobetti, noto scrittore negazionista, con gli studenti del quinto anno dell’istituto Calabretta di Soverato. Questo convegno, evidentemente, non tiene conto delle parole di condanna contro il negazionismo e giustificazionismo pronunciate il 10 febbraio dal Presidente Mattarella, né delle indicazioni del ministero dell’Istruzione e del Merito e tantomeno della volontà della Camera che ha approvato una mozione affinché a parlare di questi fatti nelle scuole debbano andare solo gli appartenenti alle associazioni di Esuli». Alla sottosegretaria aveva replicato Mario Vallone, coordinatore regionale della Calabria dell’Anpi e componente del comitato nazionale dell’associazione, sostenendo che «nelle oltre 100 pagine del libro non una sola parola sminuisce il dramma delle foibe. I fatti storici sono, come deve essere, raccontati con scrupolo analitico delle fonti, senza la propaganda cara ad un certo revanchismo fascista».

Oggi, sulla «riprogrammazione» dell’incontro, interviene la segreteria regionale della Calabria Flc Cgil e Francesco Sinopoli, segretario generale dello stesso sindacato, secondo i quali «l’opera di Gobetti è un ‘fact checking’ che non propone una verità storica precostituita, né nega o sminuisce una tragedia. È, invece, un’opera che analizza i dati della realtà, la dinamica degli eventi e le relative conseguenze. Vuole altresì mettere in evidenza le mistificazioni e gli errori che vorrebbero dare una versione dei fatti molto lontani dalla realtà. Ed è soprattutto un invito al dubbio, allo studio delle fonti, per comprendere quello che è accaduto in quei terribili anni. L’intervento quasi intimidatorio della sottosegretaria evidenzia, invece, con l’esercizio di potere del suo ruolo, la volontà di fare passare come unica e vera la posizione della parte politica di appartenenza, che proibisce la dialettica per affrontare qualsiasi tipo di problema non condiviso. Riteniamo che simili ingerenze siano inaccettabili». (Ansa)