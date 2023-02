Meloni in Polonia: «Legame solido in ambito bilaterale, europeo e internazionale»

la visita

ROMA «Ringrazio il presidente della Repubblica di Polonia Andrzej Duda per la sua amicizia e per il cordiale e proficuo incontro che abbiamo avuto oggi a Varsavia. Il legame tra Italia e Polonia è forte e solido in ambito bilaterale, europeo e internazionale». Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier sbarca a Varsavia. Città che diventa il punto di partenza di un lungo viaggio che la porta fino a Kiev, dove avrà il tanto atteso incontro con il presidente ucraino. Intanto, il faccia a faccia con l’amico Mateusz Morawiecki che condivide con la premier la militanza nel gruppo europeo dei Conservatori.