“Dulbecco”, Italia Viva: grande soddisfazione, plauso alla determinazione di Occhiuto

l’intervento

“Italia Viva saluta con grande soddisfazione e apprezzamento la firma del protocollo d’intesa fra Regione Calabria e Università Magna Graecia per l’istituzione dell’Azienda unica ‘Renato Dulbecco’. Tante nuove prospettive positive e tante opportunità nascono dalla nascita della “Dulbecco”, a partire dall’attivazione di un secondo Pronto soccorso nel Policlinico universitario, di nuove Scuole di Specializzazioni ed altri servizi determinanti per elevare i livelli essenziali di assistenza (Lea). Un plauso, dunque, al presidente Occhiuto per la sua determinazione con la quale sta affrontando le ataviche problematiche della sanità calabrese! Siamo certi che il presidente Occhiuto, a breve, continuerà a dare altrettante risposte positive alle istanze dei medici e del personale delle postazioni SuemM 118 e delle guardie mediche dislocate sui territori, presidi sanitari di vitale importanza per la tutela della salute e l’incolumità dei cittadini. Richiesta che Italia Viva Calabria ha avanzato nell’incontro avuto col presidente nello scorso mese di novembre alla Cittadella regionale”. Così in una nota il coordinatore regionale di Italia Viva Ernesto Magorno e il coordinatore provinciale di Italia Viva Catanzaro Francesco Mauro.