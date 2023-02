Il dramma

MONTALTO UFFUGO Un giovane è morto in un incidente stradale nel Cosentino. Il 33enne, di nazionalità straniera, era alla guida della sua auto a Montalto Uffugo quando – per cause in corso di accertamento – ha perso il controllo della sua Fiat Punto schiantandosi contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e anche l’elisoccorso, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della locale stazione.