Covid in Calabria, 107 casi e 3 vittime nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 5,81% – GRAFICO

il monitoraggio

CATANZARO Sono 107 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, per un tasso di positività del 5,81%. Il dato emerge dal bollettino della Regione, che nelle ultime 24 ore registra 3 decessi e 77 guariti. Lieve aumento dei ricoveri in reparto (+3, in totale sono 93), e diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva (-1, in totale sono 6).

Il bollettino

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 631072 (+107) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è 4234413 (+1.843).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 288 (19 in reparto, 6 in terapia intensiva, 263 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 112305 (111872 guariti, 433 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 321 (47 in reparto, 0 in terapia intensiva, 274 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 187903 (186417 guariti, 1486 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 19 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59850 (59570 guariti, 280 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 198 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 184 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 209065 (208143 guariti, 922 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 79 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 70 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53430 (53230 guariti, 200 deceduti).