Cosenza, 15 provvedimenti di espulsione per cittadini extracomunitari

i controlli

COSENZA Nell’ambito del vasto piano di implementazione del controllo straordinario del territorio, posto in essere da tutte le articolazioni della Questura, così come disposto dal Questore della Provincia di Cosenza Michele Maria Spina, sono stati intensificati da parte dell’Ufficio Immigrazione i controlli sulla posizione di cittadini extracomunitari presenti sul territorio dell’intera Provincia. In particolare, anche con l’ausilio di Equipaggi della Squadra Volante, del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale e della Polizia Stradale sono stati effettuati mirati e stringenti controlli, dai quali sono emerse numerose situazioni di irregolarità sul territorio da parte di cittadini extracomunitari.

All’esito dei controlli incrociati sono stati emessi 15 provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari dal territorio nazionale, 8 Ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale e 7 trattenimenti di cittadini extracomunitari presso i vari Cpr.; questi ultimi sono stati espulsi in quanto persone prive dei requisiti per soggiornare sul territorio nazionale (soggetti con precedenti penali ovvero responsabili di reati contro il patrimonio e contro la persona).