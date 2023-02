Nuovo incidente stradale sulla statale 106 tra Villapiana e Trebisacce, 5 persone ferite

il fatto

VILLAPIANA Ancora un grave incidente stradale, pochi minuti fa, sulla statale 106, tra Villapiana e Trebisacce. Il bilancio è di cinque feriti, ancora però non è dato sapere quali sono le loro condizioni. Ad essere coinvolte, per cause in corso di accertamento, sono due automobili, una Bmw 428 con a bordo una persona e una Ford Focus con all’interno quattro persone.

Sul posto è intervenuto immediatamente personale del 118 con tre ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri. È intervenuto sul posto anche personale dell’Anas per ripristinare la transitabilità, bloccata in entrambe le direzioni, appena possibile.