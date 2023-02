Congresso Pd, «in provincia di Cosenza trasparenza e sana partecipazione»

il voto

COSENZA «Le primarie del Partito democratico della provincia di Cosenza si stanno svolgendo in un clima di trasparenza e sana partecipazione democratica. Esprimiamo soddisfazione perché migliaia e miglia di persone si stanno recando ai seggi con entusiasmo». Lo dice Luigi Guglielmelli per la mozione “Parte da noi” per Elly Schlein. «Tutto questo – continua la nota – è stato possibile grazie al lavoro di oltre 300 volontari che hanno consentito di allestire 80 gazebo su tutto il territorio provinciale. Un ringraziamento, inoltre, ai membri commissione provinciale congressuale e al suo presidente Giuseppe Mazzuca, che con il loro lavoro hanno consentito di vivere questa giornata come un grande momento di rinascita e speranza per la comunità democratica. Al di là delle scelte congressuali oggi il Pd della nostra federazione è più forte e credibile».