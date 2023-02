Piantedosi in Prefettura a Crotone: il punto sui soccorsi e sull’accoglienza dei superstiti – VIDEO e FOTO

LA STRAGE DEI MIGRANTI

CROTONE Il ministro Matteo Piantedosi è arrivato nella prefettura di Crotone. Piantedosi, giunto con un volo di Stato all’aeroporto Sant’Anna, ha incontrato il governatore della Regione Calabria Roberto Occhiuto poi ha raggiunto Steccato di Cugtro, il luogo del naufragio in cui hanno perso la vita, questa mattina, almeno 59 migranti, tra i quali donne e bambini. Infine si è mosso verso la Prefettura della città pitagorica per una riunione utile a fare il punto sui soccorsi. Al vertice tra gli altri sono presenti la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, e gli altri rappresentanti del territorio, il comandante della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana e i vertici delle forze dell’ordine. Piantedosi in mattinata aveva commentato il naufragio affermando che la priorità è fermare le partenze alla radice.