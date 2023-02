Primarie Pd, Irto: auguri di cuore alla nuova segretaria Elly Schlein

il congresso

«Auguri di cuore a Elly Schlein eletta segretaria del Partito Democratico. Questa giornata di grande partecipazione democratica è stata colpita dal grande dolore per la scomparsa di Daniele Nucera, impegnato per le primarie nel seggio di Condofuri in provincia di Reggio Calabria. A tutta la sua famiglia giunga il cordoglio e l’abbraccio di tutta la comunità democratica calabrese». Così su facebook Nicola Irto, segretario regionale e senatore del Pd. Nella fase congressuale del Pd Irto ha sostenuto la candidatura alla segreteria nazionale del partito di Stefano Bonaccini. (redazione@corrierecal.it)