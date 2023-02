La strage dei migranti, Capoccia: «I soccorsi non sono oggetto d’indagine»

L’inchiesta

CROTONE «Stiamo raccogliendo tutti i dati per inquadrare la situazione. Dobbiamo verificare dove l’aereo Frontex ha localizzato il barcone e la rotta che ha seguito. Sappiamo di un confronto vivace tra scafisti e migranti sul ritardo nell’arrivo». Lo ha spiegato il procuratore di Crotone Giuseppe Capoccia in relazione all’inchiesta sul naufragio di domenica scorsa a Steccato di Cutro. Un’inchiesta che riguarda il naufragio ma che intende accertare anche la dinamica dei soccorsi. «Dobbiamo stabilire dove il barcone è stato individuato – ha aggiunto il magistrato – e la tempistica degli interventi successivi. Ciò anche per capire il livello di responsabilità degli scafisti e accertare, per esempio, se potevano dirigersi verso un porto. I soccorsi non sono oggetto di indagine specifica. Se sentiremo ufficiali delle forze dell’ordine? Prima acquisiremo gli atti ufficiali poi valuteremo se servirà. Adesso è il momento della concitazione e dei tristi adempimenti legati alle vittime».

Intanto è in programma domattina, l’udienza di convalida del fermo dei tre presunti scafisti del barcone naufragato nel crotonese. La posizione di uno degli indagati, che ha dichiarato di avere 17 anni, potrebbe essere analizzata dal tribunale dei minorenni di Catanzaro. L’indagato pachistano sarà sentito in prima mattinata dal gip mentre il cittadino turco ha il Covid.