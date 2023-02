Il fatto

LAMEZIA TERME Individuata e soccorsa una donna precipitata in un burrone a Lamezia Terme. La donna è stata recuperata in contrada Calia da una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme.

Subito dopo essere stata soccorsa, la donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto che hanno provveduto a trasportare la malcapitata in ospedale per ulteriori controlli.