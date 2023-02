Strage dei migranti, riprese le ricerche dei dispersi. Oggi la camera ardente al Palasport

l’impegno

CROTONE Sono proseguite senza sosta e per tutta la notte le ricerche dei dispersi del naufragio di domenica mattina a Steccato di Cutro. Resta fermo a 63 il numero di vittime accertate, l’ultimo corpo recuperato è quello della ragazzina di 14 anni trovata ieri sera sulla spiaggia. Le ricerche sono proseguite nella notte con due unità navali della Guardia Costiera della classe “Ogni tempo” supportate da una imbarcazione della Guardia di Finanza cui si uniranno, questa mattina, anche le motovedette Sar. Sin dalle prime ore dell’alba è ripresa la perlustrazione in mare da parte dei nuclei sommozzatori dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza. Come anticipato dal Corriere della Calabria, sarà allestita oggi, a partire da mezzogiorno, nel Palasport di Crotone la camera ardente delle vittime del naufragio.