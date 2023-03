Naufragio a Cutro, il portavoce della Guardia Costiera: «Non c’era pericolo»

l’analisi

ROMA Il naufragio avvenuto in Calabria, è «una tragedia non prevedibile alla luce delle informazioni che pervenivano». Lo ha detto il portavoce della Guardia Costiera Cosimo Nicastro a ‘5 minuti’ di Bruno Vespa. «Gli elementi di cui eravamo a conoscenza noi e la Guardia di Finanza – ha aggiunto – non facevano presupporre che ci fosse una situazione di pericolo per gli occupanti. Non erano arrivate segnalazioni telefoniche né da bordo né dai familiari. E allo stesso tempo la barca, partita 4 giorni prima dalla Turchia, non aveva riportato alcuna informazione alle altre omologhe organizzazioni di guardia costiera che ha attraversato»