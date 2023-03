Mattarella a Crotone. L’omaggio alle vittime e la visita ai feriti – VIDEO E FOTO

La strage dei migranti

CROTONE Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Crotone rende omaggio alle vittime del naufragio dei migranti di Cutro. Il capo dello Stato ha prima fatto tappa, per una ventina di minuti, all’ospedale pitagorico per salutare i superstiti della tragedia: al suo ingresso alcune persone hanno urlato «Presidente si poteva evitare, faccia qualcosa, non ci abbandoni».

I giocattoli in dono per i bambini superstiti

L’arrivo di Mattarella nell’ospedale di Crotone era stato preceduto da alcuni pacchi contenenti giocattoli fatti consegnare dal presidente della Repubblica ai bambini sopravvissuti che si trovano nel reparto di pediatria. Ai piccoli sopravvissuti ha donato alcuni peluche, una pianola, un robot telecomandato. Mattarella ha voluto portare ai sei piccoli migranti salvati dalle onde un dono per cercare di strappare loro un sorriso dopo la paura e il dolore. Davanti all’atrio del nosocomio tra operatori e degenti in tanti hanno applaudito il presidente, che è apparso particolarmente commosso.

In raccoglimento nella camera ardente

Mattarella si è recato al Palamilone dove è allestita la camera ardente delle 67 vittime della tragedia: qui il Capo dello Stato è stato accolto dalla folla al coro «vogliamo verità e giustizia». Quindi, dopo aver salutato le autorità presenti tra cui i sindaci di Cutro Antonio Ceraso e di Crotone Vincenzo Voce e il presidente della Regione Roberto Occhiuto, Mattarella è entrato nel palazzetto per l’ultimo saluto alle vittime, in un clima di grandissima commozione. Mattarella ha quindi reso omaggio ai migranti che hanno perso la vita rimanendo in piedi davanti ai feretri per alcuni minuti di raccoglimento: accanto a lui solo il prefetto Maria Carolina Ippolito. Su ogni bara una corona di fiori, accanto a quelle dei bambini alcuni pupazzi di peluche. Il presidente si è poi soffermato con i familiari delle vittime, il momento di maggiore impatto emotivo della mattina. All’uscita dal palazzo dello sport, un altro commosso e commovente applauso e un “grazie” ha salutato il Capo dello Stato.