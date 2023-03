Inchiesta “Olimpo”, il Riesame scarcera i fratelli Stillitani

la decisione

CATANZARO Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l’ordinanza di carcerazione nei confronti di Emanuele e Francescantonio Stillitani, rispettivamente, 68 e 70 anni, accusati di estorsione aggravata in concorso nell’ambito del procedimento “Olimpo”.

I giudici hanno accolto le istanze degli avvocati Enzo Ioppoli, Vincenzo Gennaro, Michele Andriano e Vincenzo Comi e hanno disposto la scarcerazione per Emanuele Stillitani, mentre Francescantonio Stillitani si trova in una casa di cura a causa di problemi cardiaci.

Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero costretto il direttore pro tempore del Tui Magic Life di Pizzo ad assumere Saverio Prostamo e Salvatore Muggeri (anche loro indagati) quali dipendenti della struttura, con mansioni di guardiani, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 1 maggio 2019. (ale.tru.)