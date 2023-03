Cosenza, Mascaro: è operativa la Consulta del Commercio

dai territori

COSENZA «Oggi esiste un organo istituzionalmente preposto a promuovere le attività commerciali, la Consulta del Commercio di Cosenza, votata unanimemente dal Consiglio Comunale, per accogliere le richieste del mondo degli esercenti, tentare di risolvere i problemi degli stessi e rendervi partecipi dell’organizzazione dei grandi eventi che attengono la vita commerciale di Cosenza. Lo afferma Assunta Mascaro (Pd), presidente della commissione Attività economiche e produttive del Comune di Cosenza. «Purtroppo, ad oggi, non è stato possibile coinvolgere preventivamente la Consulta per come avremmo voluto, perché non è stato ancora raggiunto il numero dei 75 componenti dell’Assemblea della Consulta, organismo necessario a riunirsi e eleggere il Comitato direttivo, aggiunge la Mascaro invitando gli interessati «caldamente ad approfittare di questa occasione di confronto e di lavoro che, sono certa, sarà utile per il prossimo futuro a garantire a tutti noi un proficuo lavoro insieme. Iscriversi e’ facile, basta compilare il link, ed è la premessa indispensabile, a mio parere, per ogni vera forma di partecipazione».