Tenta di accendere il camino con l’alcool, ustionata una donna nel Cosentino

il fatto

COSENZA Una donna del Cosentino è stata ricoverata in gravi condizioni nel Centro Grandi ustionati di Bari. La 45enne ha riportato ustioni sul 50 per cento del corpo a causa di un incidente domestico. Da una prima ricostruzione della vicenda, la donna, di origini straniere ma da tempo residente a Montalto Uffugo, sarebbe stata divorata dalle fiamme in un tentativo di accendere il caminetto con l’alcool. La donna è stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso di Cosenza dove è stata stabilizzata e subito dopo trasferita in elisoccorso a Bari per essere ricoverata nel reparto di Rianimazione del Centro Grandi Ustionati. (AGI)