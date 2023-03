Caruso incontra De Salazar: «Situazione delicata, il suo arrivo a Cosenza mi dà fiducia»

sanità

COSENZA Il sindaco Franz Caruso, accompagnato dall’assessore alla salute Maria Teresa De Marco ha fatto visita al commissario dell’Ao, Vitaliano De Salazar, presso gli uffici direzionali dell’azienda ospedaliera di Cosenza dove erano presenti anche il direttore amministrativo, Achille Gentile ed il direttore sanitario Francesco Amato. Si è trattato di un incontro molto cordiale, in cui sono stati affrontati diversi temi della sanità locale, con particolare riferimento all’azione portata avanti dal commissario De Salazar in questi primi mesi di lavoro. Quest’ultimo, con estrema sincerità non ha nascosto al primo cittadino di Cosenza, le enormi difficoltà riscontrate, manifestando, però, ottimismo per il futuro. Ed infatti, tra le prime emergenze fronteggiate, occupa un posto di primo piano la riorganizzazione del Pronto Soccorso dell’Annunziata, carente in passato sotto ogni punto di vista, e che oggi fa registrare un netto miglioramento, seppur non ancora a regime. Sono stati aumentati i posti letto, è stato istituito un punto informazione, attivati i percorsi sanitari ed è stata assicurata, soprattutto, la presenza di un cardiologo fisso.

De Salazar: «In pochi messi 22 azioni di risanamento»

«In pochi mesi abbiamo messo in campo ben 22 azioni di risanamento, altre 22 stanno per essere poste in essere, che daranno un nuovo volto all’assistenza ospedaliera – ha affermato De Salazar – Stiamo lavorando in maniera graduale e costante, consapevoli che c’è ancora molto da fare per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza ed assicurare una sanità ospedaliera adeguata. L’impegno, in questo senso, è massimo ed i risultati, sono convinto, arriveranno».

Caruso: «Situazione difficile ma oggi sono fiducioso»

«La drammatica situazione che vive il sistema sanitario cosentino è sotto gli occhi di tutti – ha sostenuto Franz Caruso – ma oggi, quando ne parlo, esprimo sempre fiducia nel suo operato. Non solo perché capisco le difficoltà in cui si muove, avendo anche io la gestione di un Ente in condizioni drammatiche, ma riscontro anche alcuni importanti risultati conseguiti dal suo arrivo a Cosenza, dove, finalmente, si potrà utilizzare la robotica e dove sarà rilanciata, mi auguro a breve, anche la chirurgia laparoscopica. Osservo, quindi, con estrema attenzione e fiducia il suo lavoro e, soprattutto, i risultati che segnerà a beneficio della collettività». Il sindaco Franz Caruso ha, poi, perorato la causa della riapertura del reparto di oncologia pediatrica su cui si batte con l’assessore De Marco da tempo, chiusa nel 2020 nonostante rappresentasse una vera eccellenza. Sull’argomento commissario De Salazar ha mostrato attenzione ed interesse, condividendone la validità. Franz Caruso e Vitaliano De Salazar hanno, infine, convenuto sulla necessità di realizzare il nuovo ospedale Hub di Cosenza. Sull’argomento il commissario Ao ha informato il Primo Cittadino di aver firmato la predisposizione del gruppo tecnico-amministrativo che dovrà seguire le fasi di realizzazione del nuovo Ospedale di Cosenza in una unità d’intenti con il Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, che sembra non faccia mistero di voler dar vita ad un’opera anche bella e significativa dal punto di vista architettonico, per la quale si sta pensando di indire un concorso di idee. Franz Caruso e Vitaliano De Salazar al termine del lungo colloquio, nel corso del quale anche l’assessore De Marco ha posto in essere diverse sollecitazioni sui temi relativi alla sua delega assessorile, si sono dati appuntamenti a tra un mese per una visita istituzionale del Sindaco di Cosenza ai locali del Pronto Soccorso cittadino.