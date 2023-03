Femminicidi, Veltri: «I centri antiviolenza sono gli unici presidi istituzionali»

il commento

COSENZA «Aumentano i femminicidi in una giornata particolare, ma aumentano sempre. Aumentano, perché il fenomeno è strutturale, sistemico, la cui risoluzione naturalmente richiede una responsabilità e un impegno collettivo e soprattutto istituzionale». A dirlo al Corriere della Calabria è Antonella Veltri presidente di D.i.Re, la rete nazionale dei centri antiviolenza. Veltri commenta la notizia riferita all’ennesimo femminicidio commesso nella notte in Calabria, nella piana di Gioia Tauro (qui la notizia). «Fa rabbia quello che è accaduto, quello che continua ad accadere. Gli unici presidi, gli unici luoghi istituzionali sono i centri antiviolenza. Per il resto, credo davvero che su questo fenomeno si stia facendo molto poco». Insieme alle donne di Di.Re. questa mattina Antonella Veltri è stata ricevuta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Il presidente della Repubblica è stato recentemente nella città di Crotone, questo per noi calabresi è motivo di grande orgoglio, ma non è un orgoglio di facciata. Questa mattina, sono al Quirinale assieme a molte donne impegnate sui vari temi relativi ai diritti delle donne. Il Capo dello Stato è l’unica figura istituzionale verso la quale, naturalmente, possiamo porre attenzione». (f.b.)