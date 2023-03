Loizzo: «Bimbo vittima nel naufragio verrà sepolto nella cappella della mia famiglia»

la decisione

ROMA «Insieme alla mia famiglia abbiamo deciso di dare dignitosa sepoltura nella nostra cappella di famiglia nel cimitero di Cosenza ad un bambino vittima del naufragio di Cutro». Lo scrive su Facebook Simona Loizzo, deputato della Lega. «E una decisione di umana solidarietà – spiega -, non è un gesto politico. Sarebbe odioso. Desideriamo, ed io in particolare, per il ruolo di parlamentare che svolgo, dare ampia risonanza alla tragedia umana. Voglio dire che la vita è un bene supremo che va oltre il colore della pelle, la nazione in cui si nasce. Per tagliare luoghi comuni. Per affermare il valore della vita. La nostra cappella – conclude Loizzo – sarà un simbolo per chiunque. E così desidero riaccendere l’attenzione sulla mia decisione di farmi carico con una personale donazione della creazione del cimitero dei bambini. Lo sento come medico e parlamentare, come donna e madre un gesto forte, tenero, bellissimo. Oltre le polemiche, oltre gli assurdi odii. Penso che siano due gesti intimi e pubblici molto belli».