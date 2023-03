l’iniziativa

CROTONE Oltre 40 associazioni della società civile italiana ed europea hanno presentato un esposto collettivo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone per chiedere di fare luce sul naufragio di domenica scorsa a Steccato di Cutro, costato la vita ad almeno 72 persone, tra cui molti bambini. «Davanti a così tanti morti e chissà quanti dispersi, è doveroso fare chiarezza – dichiarano le organizzazioni -. Vogliamo dare il nostro contributo all’accertamento dei fatti, non ci possono essere zone grigie su eventuali responsabilità nella macchina dei soccorsi». Le associazioni, infine, rinnovano il loro appello all’Italia e all’Europa: per ridurre drasticamente il rischio di nuove tragedie è necessario mettere in piedi al più presto un sistema di ricerca e soccorso in mare adeguato e proattivo.

Le 40 associazioni e sigle firmatarie dell’esposto

Questo il lungo elenco delle associazioni che hanno firmato l’esposto: Aoi – Associazione Ong Italiane, Associazione Contro gli Abusi in Divisa (A.C.A.D.), Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi), Associazione Clinica Legale per i Diritti Umani, Associazione Progetto Accoglienza, Arci, Borderline-Europe, Casa dei Diritti Sociali, CIAC, Comitato Verità e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos, Legambiente Nazionale, Consorzio Italiano di Solidarietà – ufficio rifugiati (Ics), Emergency, Fondazione Gruppo Abele, Gruppo Lavoro Rifugiati, International Justice and Human Rights Centre, Legal Team Italia, Medici Senza Frontiere, Associazione Don Vincenzo Matrangolo, Rete Comunità Solidali, Open Arms Italia, Oxfam Italia, Sos Mediterranee, Italia Progetto Mem.Med – Memoria Mediterranea, Mediterranea Saving Humans, Progetto Diritti, WatchTheMed Alarm Phone, Sea-Watch, Sea Eye, Resq – People Saving People, Diritti di Frontiera – Laboratorio di Teoria e Pratica dei Diritti, Fondazione Roberto Franceschi, A Buon Diritto, Confederazione Unione Sindacale di Base, Iuventa-crew, Louise Michel, Associazione Comunità Progetto Sud, Medici del Mondo Italia, Campagna LasciateCIEntrare, Melting Pot, MoCi Cosenza, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, La Petite Bibliothèque.