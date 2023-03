Il ricordo

CUTRO «Sabato 11 marzo alle ore 14.30 saremo a Steccato di Cutro insieme alla Cgil, all’Arci, all’Anpi ed a numerose altre associazioni, per una marcia silenziosa, sulla spiaggia teatro del drammatico naufragio dove verranno deposti dei fiori in ricordo delle vittime». Così in una nota del Pd Calabria.