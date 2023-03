Naufragio, Serracchiani: «Meloni fugge, dica la verità su Cutro»

l’affondo

ROMA «Mi colpisce che la presidente Meloni sia volata in Calabria insieme all’intero governo e non abbia sentito il dovere, morale prima che istituzionale, di andare a incontrare i familiari delle vittime. Cercare di rimediare invitandoli a Palazzo Chigi mi pare una toppa peggiore del buco». Lo dice Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera in un’intervista a Repubblica. «Quella gente chiede chiarezza, non sceneggiate. Vuol sapere cosa è accaduto nella drammatica notte fra il 25 e il 26 febbraio, perché più di 70 persone sono annegate senza poter essere salvate. Sono le stesse domande che noi facciamo da dieci giorni. Ottenendo solo ricostruzioni fumose e piene di lacune, quando non palesemente contraddittorie» aggiunge Serracchiani. «Abbiamo appreso che l’allarme sul caicco carico di migranti è stato trattato come un’operazione di polizia e non abbiamo capito, né ci hanno spiegato, perché non sia stata trasformata in una missione di soccorso», chiosa.