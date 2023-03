Il Cosenza si rialza ancora, Brescianini stende la Spal

calcio serie b

COSENZA Vittoria sofferta, meritata e fondamentale in chiave salvezza per il Cosenza. Nella sfida del “San Vito-Marulla” di bassa classifica contro la Spal, la squadra guidata da Viali l’ha spuntata grazie a un gol nel secondo tempo di Brescianini. Tante le azioni da gol sprecate dai lupi, sia prima che dopo il vantaggio. Nel finale di gara tanta sofferenza con la Spal che si è buttata in avanti alla ricerca del parecchio. Bravissimo Micai ad opporsi in più di una circostanza. La gara si sblocca nel secondo tempo, ma già nel primo ci sono le avvisaglie per far saltare il tappo. Ospiti pericolosi con un colpo di testa di Zanellato (31′) e un diagonale di Moncini (37′). Il Cosenza non resta a guardare, giostra meglio, anche se davanti non è incisivo. Florenzi ci prova in paio di circostanze senza fortuna, poi Nasti e Zilli si fanno ipotizzare da Alfonso. Nella ripresa è quasi un monologo dei silani che creano parecchie occasioni gol e ne sfruttano una al 65′ con Brescianini che riceve lo scarico di Zilli e batte Alfonso. Nel finale raddoppio annullato a Nasti. Un successo che permette ai rossoblù di abbandonare l’ultimo posto in classifica e di raggiungere quota 29 punti, a una sola lunghezza dal quint’ultimo posto occupato da Venezia e Perugia.

Il tabellino

Cosenza-Spal 1-0

COSENZA (4-2-3-1): Micai 7; Rispoli 7, Rigione 6.5. Meroni 7, D’Orazio 6; Voca 6 (31′ st Calò sv), Brescianini 7.5; Marras 6 (31′ st Vaisanen 6), Nasti 6.5, Florenzi 7 (30′ st D’Urso 6.5); Zilli 6.5 (24′ st Finotto 6). In panchina: Marson, Kornvig, Agostinelli, Venturi, Martino, Novello, La Vardera, Cortinovis. Allenatore: Viali 6.5. SPAL (4-3-2-1): Alfonso 7.5; Dickmann 6, Arena 5, Meccariello 5, Tripaldelli 5 (1′ st Dalle Mura 6); Tunjov 5 (1′ st Fiordaliso 5.5), Murgia 6, Zanellato 5; Fetfazidis 5 (32′ st Rossi 6), Maistro 6 (25′ st Rauti 5.5); Moncini 6 (13′ st La Mantia 6). In panchina: Pomini, Contiliano, Zucolini, Peda, Almici, Ayoub, Rabbi. Allenatore: Oddo 5.5. ARBITRO: Chiffi di Padova 6. RETE: 20′ st Brescianini. NOTE: giornata nuvolosa, terreno di gioco in discrete condizioni. Spettatori: 3.000 circa. Ammoniti: Tripaldelli, Meccariello, Marras, Zilli, Arena, Rispoli, Rigione, Nasti. Angoli: 6-1. Recupero: 3′; 7′.