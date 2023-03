Traffico di droga nel Soveratese, 17 condanne e sette assoluzioni – NOMI

la sentenza

CATANZARO Il gup di Catanzaro Gilda Danila Romano ha comminato 18 condanne e ha deciso per sette assoluzioni nell’ambito del procedimento denominato “Anteo” che a maggio 2021 portò all’esecuzione di 30 misure cautelari da parte dei carabinieri di 30 persone accusate a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, tentata e consumata, anche con l’aggravante mafiosa, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi anche clandestine e da guerra, detenzione di materiali esplodenti e furto.

Con questa sentenza cadono l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e l’aggravante mafiosa. Ridimensionate le condanne rispetto alla richiesta anche se le multe che il gup ha comminato sono parecchio salate.

La sentenza

Raffele Andreacchio, un anno e 8 mesi e 1.400 euro di multa; Vito Chiefari, 5 mesi e 10 giorni di reclusione e 855 euro di multa; Giuseppe Corapi, 7 anni, 4 mesi e 26.500 euro di multa; Daniele Cortese, 4 anni, 5 mesi, 10 giorni di reclusione e 17.500 euro di multa; Fortunato De Masi, 5 mesi, 10 giorni di reclusione e 855 euro di multa; Damiano Fabiano, 12 anni, 10 mesi e 29.733 euro di multa; Francesco Fabiano, 4 mesi, 26 giorni e 681 euro di multa; Giuseppe Fabiano, 6 anni, 11 mesi, 10 giorni e 21.400 euro di multa; Domenico Giorgi, un anno di reclusione e 1.032 euro di multa; Domenico Giorgio, 6 anni, 8 mesi e 23.333 euro di multa; Salvatore Macrì, 3 anni, 4 mesi e 12mila euro di multa; Emanuele Mancuso, 7 mesi, 3 giorni e 740 euro di multa; Michele Matarese, un anno e 8 mesi; Gianluca Minnella, 3 anni, 8 mesi, 20 giorni e 967 euro di multa; Mirko Pironaci, 6 mesi, 20 giorni e 1.021 euro di multa; Antonella Procopio, 4 anni, 6 mesi, 20 giorni e 18mila euro di multa; Antonio Puntieri, 2 anni, 2 mesi, 20 giorni e 9000 euro di multa; Roberto Venuto, 4 mesi e 6800 euro di multa.

Il gup ha assolto Anthony Salvatore Catanzariti, Gregorio Corrado, Mirko Furchì, Agostino Graziano Mantella, Giuseppe Mario Marchese, Bruno Procopio, Giuseppe Soriano.

L’indagine

Secondo l’accusa il gruppo spacciava cocaina, hashish, marjuana, metadone nonché eroina, anche nella forma del cosiddetto cobret, nel basso Ionio catanzarese, con il suo centro nevralgico nell’entroterra dell’area del soveratese, in particolare nel comprensorio di Chiaravalle e comuni limitrofi e con proiezioni nelle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Le indagini hanno disvelato anche un intenso traffico di armi e di esplosivi, che venivano approvvigionati, per la loro successiva immissione nel mercato illecito, prevalentemente attraverso la commissione di furti in abitazioni e in attività commerciali specificamente individuate.

L’indagine ha interessato il territorio compreso tra i Comuni di Chiaravalle, Gasperina, Petrizzi e Cardinale.

Nel collegio difensivo gli avvocati Vincenzo Cicino, Antonio Lomonaco, Sergio Rotundo, Enzo Andricciola, Domenico Cortese, Fabio Tino, Enzo Savaro, Anselmo Mancuso, Giandomenico Palagruti. (ale.tru.)