Chiusa l’inchiesta sulla ‘ndrangheta “confederata” di Cosenza. Gli indagati sono 245 – NOMI

reset

COSENZA Sono 245 le persone per le quali la Dda di Catanzaro ha chiuso le indagini e formulato accuse nell’ambito dell’inchiesta Reset, una quarantina in più rispetto a quelle raggiunte da provvedimenti restrittivi nel settembre scorso. L’inchiesta sulla ‘ndrangheta “confederata” nel capoluogo bruzio muove dalle dinamiche criminali nell’area urbana cosentina e ha rivoli che si spingono fino ai rapporti con la politica. L’atto che chiude le indagini è firmato dal procuratore capo Nicola Gratteri, dall’aggiunto Vincenzo Capomolla e dai pm Vito Valerio, Corrado Cubellotti e Margherita Saccà.

Tra gli indagati figura anche il sindaco sospeso di Rende Marcello Manna. Assieme a lui, nel lungo elenco, anche l’ex assessore ai Lavori Pubblici, Pino Munno, considerato in rapporti pericolosi con gli esponenti rendesi del clan. La Cassazione, nei giorni scorsi, ha bocciato l’ordinanza del TdL di Catanzaro che aveva annullato il provvedimento restrittivo emesso nei confronti di Manna. Un capitolo va riservato ai pentiti. Dopo Danilo Turboli è apparso un nuovo collaboratore di giustizia legato alla criminalità nomade, Ivan Barone.



Le nuove accuse di favoreggiamento ai boss ergastolani

Con la chiusura dell’inchiesta viene contestato ai boss ergastolani Gianfranco Ruà e Gianfranco Bruni il favoreggiamento nei confronti del capo delle cosche “confederate” Francesco Patitucci. Ruà e Bruni avrebbero reso, secondo l’accusa, in Assise, lo scorso anno, false dichiarazioni sul duplice omicidio di Marcello Gigliotti e Francesco Lenti, avvenuto nel febbraio del 1985 a Rende. Ruà e Bruni, «nel corso del processo», avrebbero resto «dichiarazioni escludenti la responsabilità» di Patitucci, aiutandolo a «eludere le investigazioni circa il suo coinvolgimento nella vicenda omicidiaria». In particolare, Ruà in una udienza del marzo 2021, «in sede di confronto» con l’altro imputato Franco Pino, ex capomafia di Cosenza, avrebbe reso «dichiarazioni mendaci». Pur autoaccusandosi, «per la prima volta dopo la sua condanna in primo grado», di aver partecipato al duplice omicidio, avrebbe alterato «la ricostruzione dei fatti e l’individuazione dei soggetti coinvolti» per «accapponare «dalla medesima accusa Francesco Patitucci».

Il delitto Ruffolo

Altra novità rispetto al quadro iniziale dell’inchiesta è la contestazione al braccio destro di Patitucci, Roberto Porcaro, della partecipazione nell’omicidio di Giuseppe Ruffolo, nel settembre del 2011, in pieno centro, a Cosenza. Sarebbero state le dichiarazioni di Turboli a indirizzare le indagini verso il contesto mafioso.

I prestanome dei clan

Nuovi indagati anche nel segmento dell’inchiesta che ha fatto luce sugli interessi economici dei clan a Cosenza e dintorni. Rispetto alla prima fase di discovery dell’inchiesta, figurano nel lungo elenco anche i presunti prestanome del braccio economico delle cosche.

Gli indagati

