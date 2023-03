Evasione, la Corte d’Appello assolve il cosentino Giovanni Aloise

la sentenza

COSENZA La Corte d’Appello di Catanzaro, prima sezione penale, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto Giovanni Aloise. Il 35enne cosentino, difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese, era accusato di evasione. Non è la prima volta: già in altre quattro occasioni l’imputato era stato condannato in primo grado per poi essere assolto dalla Corte d’Appello. Il 35enne, nell’ultima occasione, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, si sarebbe allontanato dal luogo dove era ristretto, con la recidiva reiterata infraquinquennale. In primo grado, Aloise era stato condannato ad otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. (f.b.)