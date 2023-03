Autonomia differenziata, Fiorita a Napoli: «Riforma inutile per il Paese e dannosa per il Sud

IL DIBATTITO

CATANZARO Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, ha partecipato alla manifestazione di Napoli contro l’Autonomia differenziata indetta nel giorno del 162mo anniversario dell’Unita d’Italia. All’evento a cui hanno preso parte, tra gli altri, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Antonio Decaro, sindaco di Bari, il primo cittadino di Catanzaro ha ribadito che “questa riforma non serve al Paese e nuoce gravemente al Sud e alla Calabria. La legge sull’Autonomia Differenziata maschera un progetto arrogante e che vuole solo togliere fondi, energie e risorse ai territori più deboli. Ma c’è un disegno ancora più offensivo – ha evidenziato – distruggere l’idea di solidarietà che tiene insieme una comunità. In provincia di Catanzaro, nei giorni scorsi – ha affermato Fiorita – abbiamo chiamato a raccolta 57 sindaci che hanno presentato un documento al prefetto che ha evidenziato come fosse minacciata l’eguaglianza dei diritti, la certezza della scuola, l’uniformità dei servizi sanitari, gli investimenti”.