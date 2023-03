Ospedale di Locri, Calabrese: «Pubblicata da Invitalia la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva»

sanità

LOCRI È stata pubblicata da Invitalia la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva dell’Ospedale di Locri. Ne dà notizia Giovanni Calabrese, assessore regionale al Lavoro e già sindaco di Locri. «Dalla firma del Presidente Occhiuto del DCA ad oggi – spiega l’assessore regionale – non è trascorso neanche un mese e la gara pubblicata ieri scadrà il prossimo 18 aprile. Grazie all’impegno del Presidente Occhiuto sta cambiando il modo di agire e di affrontare le criticità della sanità calabrese e locridea. Non molliamo e andiamo avanti con l’obiettivo di restituire dignità e qualità al nostro Ospedale. Abbiamo lottato – afferma ancora Calabrese – senza fare sconti a nessuno ed oggi iniziamo a toccare con mano importanti risultati. Un plauso al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che rivolge alla Locride la giusta attenzione, a differenza di altri che hanno prodotto chiacchiere e fantasie».