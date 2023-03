Due milioni dal Mit per una stazione di rifornimento di idrogeno a Lamezia

energia

LAMEZIA TERME Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato la graduatoria per il finanziamento di 36 nuove stazioni di rifornimento di idrogeno. Tra queste è presente anche il progetto proposto dalla società lametina Teca Gas Srl che prevede la realizzazione di un nuovo impianto di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per il trasporto stradale nell’area di servizio Teca Green Fuel a ridosso dell’uscita autostradale A2 di Lamezia Terme. La società è stata supportata dalla società di engineering & contracting Techfem Spa nata a Fano nel 1984 ma presente anche a Lamezia Terme con una sede da oltre 15 anni. La nuova stazione che ha ricevuto un finanziamento di circa 2 milioni di euro, è scritto in una nota, si colloca su uno dei nove corridoi costituenti la Ten-T Core Network, ossia la rete commerciale transeuropea su cui si muove il grosso del transito merci che include tra gli altri, il limitrofo porto di Gioia Tauro.

«Il progetto presentato prevede l’erogazione di idrogeno a 350 bar e 700 bar in modo da coprire le richieste sia per veicoli pesanti che leggeri, ed offre sinergie con l’utilizzo dell’idrogeno da parte di flotte del servizio di trasporto pubblico locale e regionale. “Il progetto – prosegue la nota – è, dunque, in grado di integrarsi perfettamente con le richieste di un’ampia varietà di stakeholder e necessità. La proposta calabrese è tra le sole 5 proposte, a fronte delle 36 complessivamente approvate dal Mit, che fanno riferimento a regioni del Sud Italia: ad essa si aggiungono tre proposte da realizzarsi nella regione Puglia (due a Bari e una a Taranto) e una a Sestu, in Sardegna». Per la stazione di rifornimento idrogeno è inoltre prevista e auspicata, un’integrazione diretta con un impianto di produzione di idrogeno verde. La stessa società Teca Gas Srl intende infatti, realizzare nei pressi della propria sede, sita nell’area industriale dismessa di Lamezia Terme, un impianto di produzione idrogeno verde progettato da Techfem SpA, accedendo alle risorse finanziarie dell’Avviso pubblico, con budget di 24,5 milioni di euro, promosso dall’assessorato regionale allo Sviluppo economico. (Ansa)