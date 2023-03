Fiorita: oggi posso dire di essere il sindaco felice di una città felice

capoluogo in festa

CATANZARO «A Catanzaro il calcio non è mai stato solo uno sport. Le sorti della squadra sono sempre state strettamente intrecciate con la storia della città, sin da quando si cantava “Cha Cha capoluogo e serie A”. E oggi questa vittoria restituisce quell’entusiasmo, quella fiducia nel futuro che da un po’ di anni si era smarrita. Tutto questo anche perché abbiamo vinto con classe, con stile, con tanta gioia e tanta bellezza». Così il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita commenta la promozione della squadra della città in serie B. «E questa vittoria di un grande Catanzaro – spiega Fiorita – prelude a una Grande Catanzaro, apre la strada a un processo di riappropriazione della nostra funzione di capoluogo e di una città che sull’entusiasmo, che sulla bellezza, sulla gioia e sullo stile costruisce il proprio futuro. Oggi la città è in festa e io posso dire di essere veramente il sindaco felice di una città felice. Ringraziamo gli artefici di questo grande trionfo, a partire dalla società che ha strutturato un progetto solido: il grande presidente Noto, il direttore sportivo e il direttore generale che hanno restituito un grande orgoglio calcistico alla città. Un grazie a tutti i calciatori che hanno costituito un gruppo straordinario e al loro condottiero, mister Vivarini, a cui va davvero la riconoscenza di tutta la città. E non ultimo – conclude Fiorita – un grazie la nostra splendida tifoseria che ha accompagnato questa società e questi colori nei momenti brutti esaltandola nei momenti belli. Ora e sempre forza Catanzaro».