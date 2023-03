In festa anziani e bambini, professionisti e proletari: la serie B è il paradiso che affratella Catanzaro – FOTO

calcio e non solo

CATANZARO Bambini sulle spalle dei fratelli maggiori, dei padri, a volte dei nonni, famiglie intere, ragazze e ragazzi, donne e uomini di tutte le età, di tutte le classi sociali, di tutti i quartieri, una marea di gente sommersa dalle bandiere giallorosse, dai suoi incessanti dei clacson, dagli stereo a palla, dai cori da stadio. È una festa di popolo, quella che sfila su Corso Mazzini a Catanzaro dopo la matematica promozione in serie B della quadra allenata da mister Vivarini e guidata dal patron Noto. Una cavalcata trionfale che ora ha anche il conforto della matematica e fa scoppiare di gioia il cuore di un’intera città, quella che è rimasta nel capoluogo e si è riversata, anche dalle periferie, nel centro storico mentre l’altra città – una stima parla di 8 persone – è andata a prendersi la serie B direttamente a Salerno per ricongiungersi nella lunga e travolgente notte giallorossa. Ha un sapore davvero speciale, questa tiepida domenica di metà marzo e già primaverile a Catanzaro, anticipata da una settimana di preparativi tra la scaramanzia (quante delusioni in passato all’ultimo chilometro…) e però la voglia di sfogare un’attesa lunga 17 anni, dalla stagione 2005-2006, l’ultima serie B dopo i fasti della serie A e prima di una estenuante fase di mediocrità e di occasioni sprecate. Quest’anno è stata tutta un’altra storia, tutta un’altra musica, tutta un’altra squadra, e ora è sulla squadra che al solito, a Catanzaro, si cementa la comunità, una comunità spesso disunita ma che adesso in questa promozione calcistica riscopre il senso dell’unità. Perché sul Corso Mazzini è un abbraccio corale e trasversale: i bambini con gli anziani che hanno negli occhi (lucidi per la legittima commozione) i gol di Palanca e di Mauro e quei gol li vedono ora riflessi negli occhi dei nipotini, le donne, i giovani, gli avvocati che sfilano insieme agli operai, il politico di sinistra che sfila con quello di destra. La serie B è il paradiso che affratella Catanzaro nel segno di uno dei suoi elementi maggiormente identitari, la squadra, il pallone, che a Catanzaro è una cosa serissima e non è solo pallone ma vanto e orgoglio, in attesa di tempi migliori. Ecco perché questa festa non è la solita festa ma è la Festa. Giallorossa. (a. cant.)