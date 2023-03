«Il silenzio dell’amministrazione vale assenso». Inwit potrà istallare il ripetitore a Paola

La decisione

CATANZARO Il Tar della Calabria ha accolto il ricorso proposto dall’azienda Inwit avverso la comunicazione del Amministrazione comunale di Paola che non considerava perfezionato l’iter di autorizzazione del tower operator per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni mobili in un’area adiacente alla SS Tirrena 18. A darne notizia è una nota di Inwit. «I magistrati amministrativi, rilevato che da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli non è stato espresso alcun diniego o parere negativo alle istanze di autorizzazione del progetto per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Paola e che non è stato espresso un dissenso dall’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico o territoriale, hanno accettato il ricorso. Gli atti impugnati sono stati pertanto annullati, ritenendo manifestamente fondato il ricorso di Inwit e ha deciso direttamente con sentenza, sebbene si fosse in sede cautelare, accogliendo le ragioni dell’azienda e, altresì, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali».

Secondo Inwit «la sentenza è di estrema rilevanza perché sancisce l’estensione del silenzio assenso anche alle zone sottoposte a vincoli paesaggistico-ambientali. In altri termini, ad esempio laddove la Soprintendenza non si pronunci, decorso il termine, l’operatore telefonico acquisisce il titolo».

Il contenzioso era nato per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni mobili in un’area adiacente alla strada statale Tirrena 18.