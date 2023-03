La vicenda

SAN SOSTI Una passeggiata lungo la gola del fiume Rosa nel Parco Nazionale del Pollino ha rischiato di trasformarsi in una brutta avventura per una 43enne di San Sosti. La donna era uscita di casa ieri mattina ma dopo essersi inoltrata nel sentiero in una zona fortemente impervia ha perso l’orientamento e si è smarrita nella zona.

Fortunatamente la donna è riuscita ad allertare il Soccorso alpino e speleologico della Calabria (Sasc) che si è mosso subito alla ricerca della 43enne. Grazie a quell’intervento la donna è stata individuata nel pomeriggio e portata in salvo. Fondamentale si è rivelato il sistema sms locator utilizzato dagli uomini della stazione del Sasc di San Sosti.