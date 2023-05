«Se non vengo ti scrivo»

spigolature

La minoranza linguistica greca d’Italia, così come riconosciuta dallo Stato italiano, è composta dalle due isole linguistiche della Bovesia, nella città metropolitana di Reggio Calabria, e della Grecia salentina nel Salento, che di fatto costituiscono la totalità delle aree ellenofone esistenti in Italia. In questa ultima regione l’allora assessore Austacio Busto di Acquaviva delle Fonti (BA), morto prematuramente, ricevette una lettera di minacce in greco antico, scritta a mano con citazione della tragedia “Agamennone” di Eschilo.

Un caso analogo si è verificato nei giorni scorsi a Parabita, nella provincia di Lecce.

Forse aveva ragione Oscar Wilde: «Sono stato tutta la mattina per aggiungere una virgola, e nel pomeriggio la ho tolta».