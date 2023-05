Confcommercio, Corrado Rossi consigliere nazionale dei giovani imprenditori

il personaggio

COSENZA Corrado Rossi, imprenditore e presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Cosenza è stato eletto oggi consigliere nazionale dei giovani imprenditori Confcommercio. L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea Elettiva del gruppo, svoltasi a Roma, nella quale è stato eletto anche il nuovo Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori Confcommercio, Matteo Musacci. Tra i primi ad esprimere le proprie congratulazioni il Presidente di Confcommercio Cosenza Klaus Algieri che ha fortemente voluto e sostenuto questa candidatura. “Sono sicuro – ha dichiarato Algieri – che la presenza di Corrado nel consiglio nazionale dei Giovani Imprenditori porterà valore aggiunto alla nostra associazione provinciale e ulteriore attenzione verso le esigenze delle imprese giovanili del nostro territorio. Auguro a lui, al neo Presidente Musacci e a tutti i consiglieri buon lavoro”. Soddisfatta anche la Direttrice di Confcommercio Cosenza Maria Santagada che a nome di tutti gli organi dell’Associazione ha voluto congratularsi con Rossi per questo riconoscimento. Il neo eletto consigliere nel ringraziare il Presidente Algieri e la direttrice Santagada per la fiducia e il supporto accordatogli ha tracciato le linee guida del suo mandato: “Mi aspetta un compito non semplice in quanto questa elezione mi chiama a rappresentare a livello nazionale le esigenze di un mondo, quello dell’imprenditoria giovanile, che nel nostro territorio è esposto a non poche difficoltà. Tuttavia se si crede veramente nella nostra forza e nel nostro valore si riesce anche a raggiungere risultati che si credevano impossibili”.