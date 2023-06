Appartamento in fiamme a Catanzaro. Molta paura ma non ci sono feriti – VIDEO

l’intervento

CATANZARO Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono impegnate dalle 8 circa su viale Magna Grecia, nella zona Sud della città, per l’incendio di una abitazione. L’incendio ha interessato un appartamento situato al secondo piano fuori terra. Sul posto due squadre con supporto di autobotte per rifornimento idrico ed autoscala. Presenti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Al momento è chiuso al transito il tratto di strada in direzione Lido. Non si registrano danni a persone. In corso sull’origine del rogo.