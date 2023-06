Incendio in una palazzina a Roma, c’è un morto

il rogo

ROMA C’è una vittima nell’incendio che si è sviluppato in una palazzina di sette piani in via D’Onofrio a Roma. Si tratta di un uomo il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco sulle scale del palazzo.

L’uomo sarebbe stato ucciso dal fumo che si è sprigionato dall’incendio. E’ al momento 17 il numero dei feriti, tra intossicati e ustionati. Sette, secondo fonti della questura di Roma, sono le persone rimaste ustionate e, di queste, tre sono ricoverate in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio. Dieci sono invece le persone rimaste intossicate dal fumo. Sul posto dove si è sviluppato l’incendio è arrivato il pm di turno esterno della procura di Roma per un sopralluogo.

«Numeri ufficiali (ma mancano delle porte da aprire): un morto, 15 ricoverati (2 gravi), tre palazzine inagibili, civici 73, 79, 81 forse una quarta». Così su Facebook il presidente del Municipio IV di Roma Massimiliano Umberti. «Molti cittadini mi scrivono per gli aiuti. Vi faccio sapere io (grazie per il vostro grande cuore)», aggiunge. Sul social, sotto i post di Umberti, sono infatti molti gli utenti che si propongono di portare supporto alle famiglie coinvolte: «Come possiamo renderci utili?», scrive una donna, mentre un altro dice: «C’è bisogno di portare cibo, pasti cucinati?». «Servono cibo, coperte, vestiti oltre a quanto verrà fornito dalla Protezione Civile che so essersi già attivata?», chiede un’altra persona. Un uomo assicura: «30 pasti disponibili per domani sera qualora dovessero servire». Un altro uomo scrive: «Presidente, qualsiasi cosa serve non hai che da chiedere la solidarietà del IV». (Ansa)