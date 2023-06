«Possibile -11% per la bolletta del gas a maggio»

economia

ROMA L’andamento del prezzo del gas in maggio, dai 37,5 euro dell’inizio del mese a poco più di 24 degli ultimi giorni ad Amsterdam, dovrebbe portare a un taglio della bolletta per il mercato tutelato dell’11%, dai 92 centesimi di euro al metro cubo di aprile a 82 cent, «una riduzione importante, al minimo dall’estate di due anni fa». E’ la stima del presidente di Nomisma energia Davide Tabarelli.

Il calcolo della variazione di spesa annua per una famiglia tipo indica un risparmio di 140 euro, aggiunge l’esperto all’Ansa. L’Arera renderà nota la tariffa del mese di maggio per gli utenti del mercato tutelato il prossimo 5 giugno.