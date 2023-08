Scambia hashish per cioccolato, bimba finisce in ospedale

la vicenda

CASERTA Una bambina di dieci anni si è sentita male dopo aver mangiato dell’hashish che aveva scambiato per cioccolato. È accaduto a Mondragone, nel Casertano. Il papà della bimba, cui apparteneva la droga, è stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e lesioni personali colpose. I militari del Reparto Territoriale di Mondragone sono intervenuti quando l’uomo ha chiamato l’ambulanza in seguito al malore della figlia, che aveva iniziato a vomitare e ad accusare forti dolori addominali.

I carabinieri hanno accertato, anche per le ammissioni del padre, che questi aveva lasciato incautamente l’hashish in un barattolo normalmente destinato a contenere cioccolato, e la bambina l’aveva trovato sul tavolo della cucina e lo aveva ingerito. La piccola è stata immediatamente medicata dai sanitari del 118 e poi condotta in ospedale, ma è fuori pericolo, mentre il padre è stato denunciato.