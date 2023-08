il soccorso

VIBO VALENTIA Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia, distaccamento di Ricadi, è intervenuta questo pomeriggio a Capo Vaticano, in località Praia di Fuoco nel comune di Ricadi per soccorso a persona. Il malcapitato un giovane turista che accidentalmente scivolava dalla scogliera da una altezza di oltre 10 metri. Considerata la zona impervia ed inaccessibile i vigili del fuoco raggiungevano via mare una spiaggetta in prossimità del luogo interessato ed individuato il giovane sulla scogliera si apprestavano a fornire le prime cure.

Immobilizzato il ferito su barella spinale come da procedura operative, i vigili del fuoco procedevano al recupero e trasporto del ferito in zona sicura dove veniva affidato alle cure del personale sanitario e successivamente veniva trasferito con ausilio di un elicottero della guardia costiera presso struttura ospedaliera di Catanzaro.