Coltivava “skunk” accanto al camper, arrestata una turista 62enne

L’arresto

SQUILLACE I militari della Stazione di Squillace hanno tratto in arresto una turista 62enne con l’accusa di produzione di sostanze stupefacenti. L’attività dei militari ha avuto luogo a seguito di controlli discreti eseguiti nei giorni precedenti accanto al camper che la donna aveva parcheggiato in un’area isolata del Comune di Squillace. In particolare, i carabinieri, nell’intervenire, hanno potuto riscontrare la presenza di quattro piantine di cannabis verosimilmente della varietà “skunk” piantate nelle vicinanze del mezzo che già avevano raggiunto l’altezza di circa un metro e mezzo. La successiva perquisizione domiciliare del camper ha condotto al ritrovamento di residui di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish. La donna è stata tratta in arresto e sottoposta al regime di arresti domiciliari. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari.