Naufragio di Cutro, Johansson: «Attendiamo l’esito dell’inchiesta»

L’intervento

BRUXELLES Riguardo al naufragio della nave carica di migranti al largo di Cutro (Crotone), «la Commissione è stata informata del fatto che le autorità italiane hanno avviato un’indagine per acquisire informazioni pertinenti sul naufragio». Lo scrive Ylva Johansson, commissario per gli Affari interni, rispondendo a un’interrogazione presentata da eurodeputati dei gruppi S&D, Verdi e Sinistra.

Ylva Johansson, commissario per gli Affari interni

«Pur non potendo né formulare osservazioni sull’indagine in corso né pregiudicarne l’esito – aggiunge – la Commissione continua a invitare tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni di ricerca e soccorso ad agire in modo legittimo, tempestivo e coordinato per garantire che le persone in pericolo in mare vengano tratte in salvo il più rapidamente possibile».

«La Commissione ricorda – sottolinea Johansson – che il direttore esecutivo di Frontex ha fornito una spiegazione accurata delle azioni di Frontex, relativamente al tragico incidente di Crotone. Inoltre, la Guardia costiera italiana ha spiegato che – è – in corso un’indagine sull’incidente».

«La Commissione attende che – conclude il commissario europeo – non appena disponibili, i risultati delle indagini siano condivisi con il consiglio di amministrazione. La Commissione ha chiesto all’Agenzia stessa di fornire le informazioni in questione e si impegna a trasmetterle agli onorevoli deputati non appena possibile».